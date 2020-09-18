В Саранске загорелся жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 17 сентября на территории посёлка Луховка. На улице Рабочей загорелся двухквартирный жилой дом №44.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило кровлю жилого дома и внутреннюю отделку одной из квартир на общей площади, составляющей 60 квадратных метров.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru