Житель Саранска обвиняется в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже денежных средств с чужой банковской карты.

В июле нынешнего года 55-летний житель Саранска возле одного из магазинов города нашел утерянную 33-летним мужчиной банковскую карту. Горожанин стал расплачиваться с помощью найденной карты в торговых заведениях. Со счета пострадавшего было списано 7,2 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru