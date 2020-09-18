В Саранске загорелись заброшенные постройки

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание нескольких заброшенных построек.

Инцидент произошел утром 17 сентября на территории посёлка ТЭЦ-2. На улице Восточной загорелись три заброшенные постройки. Огонь повредил строения на общей площади, составляющей 36 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru