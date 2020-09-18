В Саранске 41-летняя женщина подозревается в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана женщина, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 41-летняя жительница Саранска, находясь в салоне машины такси в качестве пассажирки, обнаружила мобильный телефон стоимостью 55 тыс. рублей, забытый предыдущей клиенткой. Горожанка присвоила гаджет. Женщина собиралась оставить мобильный телефон для личного пользования.

В отношении 41-летней жительницы Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф