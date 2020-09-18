В Чамзинском районе загорелся жилой дом

В Чамзинском районе произошло возгорание жилого дома.

Утром 17 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. На улице Саранской загорелся жилой дом №73. Пламя повредило постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске горела квартира. Во время этого пожара никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru