Житель Зубово-Полянского района подозревается в незаконной рубке лесных насаждений

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной рубке лесных насаждений.

Указанный гражданин спилил 27 берез на территории выдела, расположенного в двух километрах от села Журавкино. Древесину мужчина вывез на личном тракторе в собственное хозяйство, где заготовил дрова.

Общий ущерб, причиненный лесничеству, составил более 170 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф