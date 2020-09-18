Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработной жительницы Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработной местной жительницы.

В ходе досмотра автомобиля, припаркованного возле дома, расположенного по адресу – улица Победы, стражи порядка обнаружили в сумке 29-летней пассажирки синтетические наркотики массой 2,81 г. Девушка нигде не работает, проживает в Пролетарском районе Саранска. Горожанка заявила, что приобрела запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении 29-летней жительницы Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф