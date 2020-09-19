В Саранске проводятся проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске продолжаются проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

В период с 15 по 18 сентября было проверено 653 единицы общественного транспорта: автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы. На месте устранили выявленные замечания 600 пассажиров, два человека были привлечены к ответственности.

Также в период с 15 по 18 сентября было проверено 53 машины такси, 31 замечание устранено на месте (из них 20 - водителями), на одного автомобилиста составлен протокол.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru