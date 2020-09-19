В Октябрьском районе Саранска завершилась подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду

Во всех многоквартирных домах с центральной системой отопления (725 объектов), расположенных на территории Октябрьского района Саранска, полностью завершились мероприятия по обеспечению устойчивой работы объектов инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в отопительный сезон.

Был выполнен комплекс работ по промывке, калибровке и опрессовке инженерных сетей в многоквартирных домах. Кроме того, специалистами администрации района совместно с представителями ПАО «Т Плюс» и управляющих компаний были проведены обследования.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru