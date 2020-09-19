В Саранске прошла операция «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 17 сентября провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Инспекторы ГИБДД проводили проверку технического состояния общественного транспорта, а также контролировали соблюдение ПДД водителями автобусов, осуществляющими пассажирские перевозки.

За один день операции стражами порядка было выявлено 34 нарушения, которые были допущены водителями маршрутных транспортных средств и юридическими лицами, ответственными за пассажирский транспорт.

В период с января по август нынешнего года в республике произошло 21 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта.

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Источник: 13.мвд.рф