В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении преступления

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в совершении преступления.

Гришин Вячеслав Владимирович 1977 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Все, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-77-01, 76-08-80 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф