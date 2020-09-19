В Инсарском районе горела надворная постройка

В Инсарском районе произошло возгорание надворной постройки.

Утром 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Нижняя Вязера. На улице Центральной загорелась надворная постройка, расположенная возле дома №160. Пламя повредило строение на площади, составляющей 30 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания надворной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе горела квартира.

Источник: 13.mchs.gov.ru