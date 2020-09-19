В Инсарском районе горела надворная постройка

В Инсарском районе произошло возгорание надворной постройки.
Утром 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Нижняя Вязера. На улице Центральной загорелась надворная постройка, расположенная возле дома №160. Пламя повредило строение на площади, составляющей 30 квадратных метров.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания надворной постройки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru