Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

С начала сентября около 40 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

С начала сентября около 40 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

В МВД по Мордовии состоялся онлайн-брифинг, в ходе которого были обсуждены вопросы профилактики дистанционного мошенничества.

В указанном мероприятии принял участие сотрудник отдела УУР МВД по Мордовии Дмитрий Костькин.

Только за две недели текущего месяца от действий мошенников пострадали около 40 жителей республики. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила почти 2,2 млн рублей.

Одним из самых распространенных способов мошенничества являются кражи с банковских карт, совершаемые лицами, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков.

Также читайте о том, что в Саранске прошла операция «Перевозчик».


Источник: 13.мвд.рф