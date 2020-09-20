В Больших Березниках сгорела надворная постройка

В Больших Березниках произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.

Поздним вечером 19 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кавкаева. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что возле дома №2 горит заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади 75 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru