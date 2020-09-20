Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме гражданку Таджикистана

Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме иностранку.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июля нынешнего года 64-летняя жительница Саранска фиктивно поставила на миграционный учет в принадлежащем ей доме, расположенном в селе Атемар Лямбирского района, гражданку Таджикистана 1984 года рождения.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф