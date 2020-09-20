В Лямбирском районе горели надворные постройки

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Указанное происшествие произошло вечером 19 сентября в селе Большая Елховка. На улице Солнечной загорелись надворные постройки. Огонь повредил строения на общей площади, составляющей 50 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания надворных построек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru