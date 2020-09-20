В Торбеевском районе мужчина угрожал убийством гражданской жене

В Торбеевском районе стражами порядка был задержан местный житель, который угрожал убийством своей гражданской супруге.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 16 сентября 38-летний житель указанного района распивал спиртные напитки в компании своей 43-летней гражданской супруги. В определенный момент женщина прилегла. Мужчина продолжил распивать спиртное. Спустя некоторое время гражданин устроил ссору. Мужчина стал упрекать сожительницу в том, что она не хранит верность ему. Во время ссоры гражданин взял со стола нож, подошел к пострадавшей и отрезал у неё клок волос. После этого мужчина, размахивая ножом, стал угрожать сожительнице убийством. Пострадавшая убежала к знакомым, откуда вызвала полицейских.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Свою вину гражданин не отрицает.

Также читайте о том, что жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме гражданку Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф