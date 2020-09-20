Житель Ромодановского района обвиняется в краже зерна

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже зерна.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 31-летний безработный житель села Константиновка, имеющий судимость, похитил из складского помещения, расположенного на территории сельхозпредприятия, зерно пшеницы общим весом 370 кг. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.

Обвиняемый продал украденное зерно мужчине по низкой цене. Покупателю гражданин сказал, что выписал товар на упомянутом предприятии и попросил его подъехать на автомобиле прямо к складу.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф