В Ичалковском районе горела трансформаторная подстанция

В Ичалковском районе произошло возгорание трансформаторной подстанции.

Утром 19 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Оброчном. Напротив дома №21, расположенного по адресу – улица Привокзальная, загорелась трансформаторная подстанция.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил трансформаторную подстанцию на площади 0,2 кв. м.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru