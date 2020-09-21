В УФСИН РФ по Мордовии прошло заседание аттестационной комиссии

В УФСИН РФ по Мордовии состоялось очередное заседание аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

В ходе заседания комиссии были рассмотрены материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных сотрудником, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, а также было уделено внимание соблюдению последними требований к служебному поведению.

По результатам рассмотрения комиссией было установлено, что сведения о доходах, представленные сотрудником, не являются достоверными. Было решено применить предупреждение о неполном служебном соответствии.

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Источник: 13.fsin.su