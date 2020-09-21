В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучшего водителя

В УФСИН РФ по Мордовии прошел смотр-конкурс под названием «Лучший водитель учреждения УИС».

Первый этап указанного конкурса представлял собой смотр автомобильной техники. Водители запускали двигатели, демонстрировали исправность световых приборов транспортных средств, наличие огнетушителей, аптечек, открывали капот.

Второй этап представлял собой соревнования среди водителей по фигурному вождению автомобиля.

В рамках третьего этапа была проведена проверка знаний водительским составом ПДД.

Первое место занял водитель-сотрудник первого класса отдела по конвоированию Евгений Шукшин. Второе место досталось водителю-сотруднику третьего класса отделения обеспечения ОСН Ивану Шукшину. Третье место занял водитель-сотрудник второго класса отдела по конвоированию Андрей Курмакин.

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Источник: 13.fsin.su