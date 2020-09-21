В северо-восточной части Саранска отключат холодную воду

В северо-восточной части Саранска будет временно прекращена подача холодного водоснабжения.

В период с 22:00 21 сентября до 06:00 22 сентября холодной воды не будет по следующим адресам: в многоквартирных домах по ул. Сураева-Королёва, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, по ул. Тавлинской Набережной, д. №№5, 7, 9, по ул. Юрия Святкина, д. №№3, 5, 7, по ул. Севастопольской, д. №№17, 19, 21, 23А; п. Ремзавод, по ул. Заводской, д. №№ 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 9А, 11, 13, 22, ул. Рабочей, д. №№ 5А, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33; в частном секторе п. Пушкино, по ул. Чкалова от дома №1 до дома № 128; ул. Пушкина от дома №1 до дома № 153; п. Ремзавод, по ул. Зеленой, д. №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23; ул. Заводской, д. №№ 10, 20; ул. Мичурина от дома № 1 до дома №67; ул. Парковой от дома № 1 до дома № 17; ул. Молодежной от дома № 1 до дома № 20; ул. Рябова от дома № 1 до дома № 16; ул. Бахтина от дома № 1 до дома № 19; ул. Университетской от дома № 1 до дома № 24; ул. Ботанической от дома № 1 до дома № 15; ул. Петербургского, д. №№ 6, 10, 12, 14, 16; ул. Саровской от дома № 1 до дома № 15; ул. Рабочей от дома № 2 до дома № 66; ул. Первомайской от дома № 1 до дома № 61; ул. Колхозной от дома № 1 до дома № 41.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по следующему телефонному номеру: 24-34-48.

Причиной отключения воды является проведение работ на пересечении улицы Севастопольской и проспекта Российской Армии по присоединению к существующему водоводу вновь построенного участка водопровода для 4-го микрорайона Юбилейного.

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Источник: adm-saransk.ru