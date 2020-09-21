В Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб пенсионер

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, во время которого погиб пенсионер.
В ночь на 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Тарханская Потьма. На улице Садовой произошло возгорание частного жилого дома №19, принадлежавшего гражданину 1938 года рождения. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить надворные постройки.
Во время ликвидации возгорания пожарные возле входной двери обнаружили труп владельца дома.
Площадь пожара составила 99 квадратных метров.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru