В Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб пенсионер

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, во время которого погиб пенсионер.

В ночь на 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Тарханская Потьма. На улице Садовой произошло возгорание частного жилого дома №19, принадлежавшего гражданину 1938 года рождения. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить надворные постройки.

Во время ликвидации возгорания пожарные возле входной двери обнаружили труп владельца дома.

Площадь пожара составила 99 квадратных метров.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru