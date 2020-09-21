В администрации Саранска обсудили вакцинацию сотрудников городского хозяйства

В ходе оперативного совещания, прошедшего в администрации Саранска 21 сентября, было обсуждено проведение вакцинации сотрудников городского хозяйства, в том числе управляющих компаний и общественного транспорта.

Мэр города Пётр Тултаев подчеркнул, что это та сфера обслуживания, сотрудники которой в первостепенном порядке должны сделать прививки. Также градоначальник подчеркнул, что необходимо каждому коллективу на понятном языке разъяснять важность данной профилактической меры в текущем сезоне.

Пётр Тултаев упомянул, что на минувшей неделе он сам сделал прививки от гриппа и пневмококковой инфекции, отметив, что побочных эффектов не было.

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Источник: adm-saransk.ru