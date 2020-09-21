Мэр Саранска провел выездные совещания

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 19 сентября провел выездные совещания на проспекте 70 лет Октября, а также в местах, где ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Дорожники в настоящее время активно работают на проспекте 70 лет Октября. Здесь досрочно открыто движение на участке от улицы Короленко до улицы Севастопольской. На отрезке от улицы Косарева до улицы Севастопольской отфрезеровано старое покрытие, идет укладка выравнивающего слоя асфальта. Основные силы подрядной организации брошены на замену бордюрного камня и укладку асфальтобетона. Параллельно, где необходимо, ведется ремонт пешеходных тротуаров.

Активно идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Макаровке, Пушкино и Полянках. Пётр Тултаев пообщался со строителями на данных объектах.

Со стороны городских властей оказано необходимое оперативное содействие в подключении инженерных сетей ко всем ФАПам. В настоящее время все инженерные коммуникации подведены.

В Пушкино идет монтаж свай под установку ФАПа. В Макаровке строители начали монтаж модуля. В Полянках завершаются строительные работы по установке нового пункта.

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Источник: adm-saransk.ru