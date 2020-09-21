Административная комиссия Саранска отчиталась о результатах работы в первой половине сентября

Административная комиссия Саранска сообщила результаты своей работы с начала сентября.

Административной комиссией города в сентябре за торговлю в неустановленных для этого местах, а также в необорудованных точках сбыта были наложены штрафные санкции на 12 физических лиц в совокупном размере 32 тыс. рублей.

За отсутствие восстановления асфальтового и иного твердого покрытия после производства строительных, земляных и дорожных работ были наложены штрафные санкции на должностное лицо и индивидуального предпринимателя в размере по 15 тыс. рублей на каждого.

За производство земляных работ без письменного разрешения на 2,5 тыс. рублей было оштрафовано физическое лицо.

За размещение объявлений, информационных материалов, нанесение надписей, графических изображений в местах, которые не предназначены для этих целей, были наложены штрафные санкции на должностное лицо в размере 2 тыс. рублей.

За размещение транспортного средства на зеленой зоне были оштрафованы семь физических лиц. Размер одного штрафа составляет 7 тыс. рублей.

За нарушение требований к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций были наложены штрафные санкции на физическое лицо в размере 2 тыс. рублей и двух должностных лиц по 3 тыс. рублей на каждого.

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Источник: adm-saransk.ru