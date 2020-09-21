В Октябрьском районе Саранска завершилась уборка зерновых культур

В Октябрьском районе Саранска была завершена уборка зерновых и зернобобовых культур.

Было убрано 6460 га зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимой пшеницы - 1938 га, яровой пшеницы -1946 га, ячменя - 2502 га.

Валовой сбор зерна в бункерном весе при средней урожайности 39 ц/га составил 25,1 тыс. тонн.

Кроме того, сельскохозяйственными предприятиями района было убрано 40 га (44 % от плана) овощей открытого грунта, валовой сбор составил 1492 тонны, картофеля убрано 40 га (47% от плана), валовой сбор составил 1067 тонн. Под урожай 2021 года посеяно озимых зерновых культур на площади 1949 га.

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Источник: adm-saransk.ru