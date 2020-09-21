В Торбеево произошел масштабный пожар

В Торбеево произошел крупный пожар.

Днём 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Акиняева. Горели жилой дом №25, баня и гараж.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило жилой дом на площади 120 квадратных метров, а также уничтожило баню и гараж на общей площади 35 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru