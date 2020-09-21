В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием двух легковушек и грузовика пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 18 сентября на 427-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 77-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шкода», не смог удержать контроль над управлением, в результате чего машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком марки «Вольво». После этого второе транспортное средство выехало на встречную полосу, врезалось в легковушку марки «Хендай», съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

Телесные повреждения получили водитель «Шкоды» и 48-летний гражданин, управлявший грузовиком. Пострадавшие доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф