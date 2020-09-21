В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал 39-летний автомобилист

В Лямбирском районе пострадал водитель съехавшей в кювет иномарки.

Днём 18 сентября на 168-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», 39-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Тойота-Авенсис», по причине превышения скорости не смог удержать контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован. Известно, что в момент ДТП автомобилист был трезв.

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Источник: гибдд.рф