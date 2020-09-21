В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два автомобилиста.

Инцидент произошел днём 18 сентября на территории Октябрьского района города. На улице Короленко 39-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Спектра», перед совершением разворота заблаговременно не занял крайнее левое положение на проезжей части, по причине чего врезался в автомобиль марки ВАЗ-211440, которым управлял 19-летний парень.

Телесные повреждения получили оба автомобилиста.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф