В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два автомобилиста.
Инцидент произошел днём 18 сентября на территории Октябрьского района города. На улице Короленко 39-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Спектра», перед совершением разворота заблаговременно не занял крайнее левое положение на проезжей части, по причине чего врезался в автомобиль марки ВАЗ-211440, которым управлял 19-летний парень.
Телесные повреждения получили оба автомобилиста.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в ДТП с участием двух легковушек и грузовика пострадали два человека.
Источник: гибдд.рф