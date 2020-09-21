В Саранске водитель грузовика сбил женщину на тротуаре

В Саранске 60-летняя женщина попала под колёса грузового автомобиля.

Происшествие произошло днём 18 сентября на проспекте Ленина. По предварительной информации, 27-летний парень, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время движения задним ходом по тротуару, проявив невнимательность, совершил наезд на 60-летнюю женщину.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф