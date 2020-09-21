В Лямбирском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека

В Лямбирском районе в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 19 сентября на 190-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 54-летняя женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля марки «Хендай», не предоставила преимущество в движении грузовику марки ГАЗ под управлением 66-летнего мужчины, в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого грузовой автомобиль опрокинулся.

Оба водителя доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф