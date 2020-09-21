В Саранске иномарка врезалась в столб

В Саранске водитель иномарки врезался в столб.

Указанное происшествие произошло в ночь на 20 сентября на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 39-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мицубиси», во время движения по улице Волгоградской не смог должным образом справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Водитель иномарки был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф