В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Днём 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гожувской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №30 горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru