В Саранске водитель без прав устроил ДТП

В Саранске по вине автомобилиста, не имеющего водительского удостоверения, произошло ДТП.

Происшествие произошло ранним утром 20 сентября на улице Победы. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Лада-Калина» в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Автомобилист и его 23-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц города.

Выяснилось, что у водителя «Лады» нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф