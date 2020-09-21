В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Ленинском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 20 сентября на улице Ульянова. По предварительной информации, 41-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Форд-Фокус», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили две пассажирки «Лады» 42- и 24-летнего возраста, а также 54-летняя пассажирка иномарки. Пострадавшие доставлялись в больницу.

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Источник: гибдд.рф