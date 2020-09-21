В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 20 сентября. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Пуркаева, загорелся автомобиль. Огонь повредил транспортное средство на площади 2 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания транспортного средства.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru