В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 20 сентября. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Пуркаева, загорелся автомобиль. Огонь повредил транспортное средство на площади 2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru