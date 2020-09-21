В Дубенском районе в ДТП пострадала 28-летняя девушка

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 28-летняя девушка.

Инцидент произошел вечером 20 сентября на 12-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Атяшево и Дубенки. По предварительной информации, 28-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21124, по причине превышения скорости, а также из-за проявленной невнимательности допустила съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Девушка, управлявшая машиной, была госпитализирована в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф