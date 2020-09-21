В Старошайговском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Старошайговском районе в результате столкновения автомобилей пострадали два человека.

Вечером 20 сентября на 141-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21053, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Пежо», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа и 47-летняя пассажирка иномарки. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте инцидента.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в ДТП с участием двух легковушек и грузовика пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф