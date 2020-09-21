В Саранске горела сауна

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание сауны.

Поздним вечером 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Советской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит сауна.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило помещение сауны на площади 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru