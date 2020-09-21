В Ковылкино легковушка врезалась в столб

В Ковылкино водитель легкового автомобиля из-за плохого самочувствия попал в ДТП.

Происшествие произошло утром 20 сентября недалеко от дома №51, расположенного по адресу – улица Максима Горького. По предварительной информации, гражданин 1954 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», двигаясь со стороны улицы 50 лет Октября в направлении улицы Кочелаевской, почувствовал себя плохо, вследствие чего транспортное средство врезалось в столб.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки 1957 года рождения.

Также читайте о том, что в Саранске водитель грузовика сбил женщину на тротуаре.

Источник: гибдд.рф