В Торбеевском районе горела баня

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Ранним утром 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Дракино. Возле дома №115, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 36 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты проводят работу, направленную на установление причины возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru