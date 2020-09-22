В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 25-летний парень

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 25-летний молодой человек.

Происшествие произошло в ночь на 21 сентября на 438-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 25-летний гражданин, находившийся за рулем фургона марки «Пежо», проявив невнимательность, врезался в грузовик марки «Фотон», остановившийся на проезжей части.

Медицинская помощь понадобилась водителю «Пежо».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф