В Старошайговском районе пьяный автомобилист устроил ДТП

В Старошайговском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Инцидент произошел ранним утром 21 сентября на 9-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Новотроицкое, Мельцаны, Вертелим и Н. Александровка. По предварительной информации, 41-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Great Wall в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось в кювет.

Водитель иномарки доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф