В Саранске в ДТП пострадала 26-летняя девушка

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 26-летняя девушка.

Утром 21 сентября на улице Косарева 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта», который двигался в попутном направлении. После этого второе транспортное средство отбросило на стоявший впереди автомобиль марки ВАЗ-21140.

Пострадала 26-летняя пассажирка «Гранты». Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф