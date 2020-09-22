Интернет-мошенник ограбил 21-летнюю студентку из Саранска

В Саранске неизвестный интернет-мошенник ограбил 21-летнюю девушку.

В июне нынешнего года 21-летняя студентка в одной из популярных социальных сетей получила сообщение от ранее незнакомого ей гражданина. Последний просил оказать финансовую помощь, поясняя, что он якобы пострадал в результате ДТП, вследствие чего ему нужно сделать операцию. Девушка перечислила на указанный незнакомцем банковский счет 3 тыс. рублей.

Спустя некоторое время студентка рассказала об этой истории своей знакомой, которая сообщила ей, что получила аналогичное сообщение, а его отправитель является мошенником. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф