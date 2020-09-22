Житель Рузаевского района ударил ножом знакомого, который мешал ему смотреть телевизор

В Рузаевском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который ударил своего знакомого ножом.

Стражами порядка было установлено, что 20 сентября 58-летний житель посёлка Плодопитомнический гостил у своего 74-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент гость стал смотреть телевизор. Владелец жилья всячески отвлекал знакомого от просмотра. Это сильно разозлило гостя, вследствие чего он ударил пенсионера ножом в грудную клетку. После этого пострадавший отправился к соседям за помощью, а его знакомый поспешил скрыться.

В настоящее время 74-летний гражданин находится в больнице.

В отношении 58-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф