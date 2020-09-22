Житель Саранска подозревается в краже аккумуляторной батареи

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи.

Утром 16 сентября 57-летний житель Саранска, находясь на территории Пролетарского района города, открыл аккумуляторный отсек припаркованного во дворе дома, расположенного по адресу - улица Лодыгина, автокрана, а затем похитил батарею. Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей. Украденную аккумуляторную батарею мужчина продал ранее незнакомому гражданину за 1,5 тыс. рублей.

В отношении 57-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф