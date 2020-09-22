Полицейские изъяли наркотики у 26-летнего жителя Лямбирского района

В Саранске сотрудники полиции изъяли наркотики у жителя Лямбирского района.

В ночное время суток в Саранске стражи порядка задержали 26-летнего безработного жителя села Большая Елховка, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,29 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении парня.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф